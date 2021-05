Boris Johnson støtter innsatsstyrke mot hundetyver

Johnson sier at selv om økningen i hundetyverier i løpet av pandemien blir sett på som mindre alvorlig kriminalitet av noen, er det noe som kan føre til stor smerte og sorg hos ofrene.

– For tiden blir denne kriminaliteten for ofte avvist som triviell, på nivå med for eksempel nasking, skriver statsministeren i Mail on Sunday.

– Hvis du er kynisk og ekkel nok til å stjele en hund som en organisert gjeng, da er det nesten helt sikkert at du begår annen kriminalitet også. Dette er en kamp vi kan vinne, skriver statsministeren.

Han støtter den britiske rikskansleren og justisministeren Robert Buckland, som har opprettet en egen innsatsstyrke for å håndtere økningen i hundetyverier.