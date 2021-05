Yellen avviser at Bidens store planer vil føre til inflasjon

Ny statistikk viser at USAs økonomi i første kvartal vokste med hele 6,4 prosent på årsbasis etter resesjonen under koronapandemien, og at amerikanernes inntekter økte mer i mars enn noensinne.

Det skyldtes for en stor del sjekken på 1.400 dollar som ble sendt til de fleste amerikanere som ledd i Bidens store stimuleringsplan.

Enkelte økonomer, blant dem tidligere finansminister Larry Summers, frykter inflasjon som følge av sentralbankens lavrentepolitikk, i kombinasjon med forslagene på 4.000 milliarder dollar til familier og infrastruktur, samt tidligere stimuleringsplaner til 5.000 milliarder.

Til NBC sa Yellen søndag at pengene blir spredt utover i åtte-ti år, og at dersom det skulle utløse inflasjon, har regjeringen midler til å håndtere det.

Også sentralbanksjef Jerome Powell har satset på at inflasjonen ikke tar seg opp. Han tar sikte på å holde renten på et lavt nivå samtidig som økonomien øker farten, og mener han ikke vil trenge å heve renten for å motvirke inflasjon.

Yellen kalte Bidens planer historiske investeringer som er nødvendig for å gjøre økonomien produktiv og rettferdig. Hun viste til at de store utgiftene skal dekkes av økninger i selskapsskatten og skatten til de rikeste.