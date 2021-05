Cricket-proffer sitter fast i coronarammede India – risikerer fengselsstraff om de reiser hjem

Det skriver den russiske nyhetskanalen RT og den britiske avisen Daily Mail.

India er inne i en fryktelig virusbølge og registrerte lørdag 401.993 nye tilfeller av coronasmitte. Fire dager på rad har det vært flere enn 3.000 coronarelaterte dødsfall i landet.

34 australske cricketprofiler – spillere, trenere, dommere og kommentatorer – sitter fast i India på grunn av en ny og kontroversiell innskjerping av innreisereglene i Australia.

Cricketstjernene Adam Zampa og Kane Richardson, som også spiller i populære Indian Premier League, klarte i forrige uke å komme seg hjem til Australia takket være et smutthull som åpnet for å reise via Qatar. Men nå er også den muligheten stengt.

Det betyr at forsøk på å reise fra India til Australia vil kunne straffes med fengsel i inntil fem år og bøter på inntil 425.000 kroner, ifølge RT.

Australias statsminister Scott Morrison uttalte tidligere i uken at det ikke er aktuelt å gi cricketspillerne noen spesialbehandling eller unntak fra de strenge innreisereglene.

– De har reist dit privat. Dette var ikke en del av et australsk opplegg. De har reist dit med sine ressurser, og da må de bruke de samme ressursene for å komme seg tilbake til Australia, sa Morrison.

Alle direktefly fra India til Australia er stanset fram til 15. mai. Den indiske cricketligaen spilles fra 9. april til 30. mai.