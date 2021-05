Fauci: – India bør innføre nedstenging

Fulle sykehus, et stort antall døde og over 400.000 nye smittetilfeller daglig er situasjonen i India. Statsminister Narendra Modi har motsatt seg å innføre en nasjonal nedstenging, slik India gjorde i fjor.

– Jeg tror at det viktigste umiddelbart er å få oksygen, forsyninger, medisin, beskyttelsesutstyr og så videre. Men en annen ting man må gjøre umiddelbart er å stenge ned landet, sier Fauci til Indian Express.

– Hvis du stenger ned, trenger det ikke være for seks måneder. Du kan stenge ned midlertidig for å få ende på en smittebølge. Ingen liker å stenge landet. Men gjør du det i et par uker, får det betydelig effekt, sier han.

Flere delstater har innført strenge restriksjoner.