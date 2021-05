Meldinger om flere døde i demonstrasjoner i Colombia

President Ivan Duque har allerede lovet å trekke de mest kritiserte delene av skattereformen: økt inntektsskatt og merverdiavgift på flere produkter.

Likevel fortsetter demonstrasjonene for fjerde dag på rad, da protestene mot skattereformen preget 1. mai-demonstrasjonene i byer som Bogota, Cali og Medellin.

Det meldes om minst seks dødsfall under demonstrasjonene de siste fire dagene, skriver Reuters. Samtidig skal 179 sivile og 216 politifolk ha blitt skadd.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch sier den har mottatt informasjon om mulig politiovergrep i byen Cali. En lokal menneskerettsgruppe sier 14 døde i forbindelse med demonstrasjoner der tidligere i uken.

Flere demonstranter ropte lørdag at det ikke var nok å trekke eller endre forslaget om skattereform.

– Det er utrolig at midt i denne krisen kommer regjeringen med et forslag som gjør at mennesker blir fattigere, sier Julian Naranjo i Bogota.

Skattereformen skulle gi staten mer enn 6,3 milliarder dollar ekstra i inntekter de neste ti årene. Landet er i økonomisk krise etter at brutto nasjonalprodukt falt med 6,8 prosent i fjor.