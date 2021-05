FN-sjefen fordømmer bombeangrep i Afghanistan

– Generalsekretæren fordømmer selvmordsangrepet i Puli-e-Alam, som drepte og såret mange sivile og gjorde stor skade på sivil infrastruktur, inkludert et sykehus, heter det i en uttalelse fra FN.

Minst 24 sivile ble drept og 110 ble såret i angrepet, som var rettet mot et gjestehus. Afghanistans president anklaget tidlig Taliban for å stå bak, noe Taliban nekter for. Ingen har påtatt seg ansvaret.

FN skriver videre at generalsekretæren oppfordrer til å bruke den muslimske høytiden ramadan til å vise ettertanke og samles i et nytt forsøk på å skape fred.

Spenningen er høy i Afghanistan i forbindelse med at Nato formelt har startet tilbaketrekkingen. Samtidig er en avtale USA inngikk med Taliban om å forlate landet innen 1. mai brutt.

Under avtalen har Taliban stanset angrep mot utenlandske styrker. Samtidig har det vært en rekke angrep mot det sivile samfunn, som ingen har tatt på seg skylden for.

Myndighetene anklager ofte Taliban etter hver angrep, noe analytikere ser i sammenheng med fredsforhandlingene som har pågått i Doha. Også terrorgrupper, som IS, er aktive i Afghanistan.