Nytt kapittel i brexit endelig lukket

Nesten fem år etter at 52 prosent stemte «leave» og britene forlot EU, ble avtalen formelt lov i EU.

Helt i siste liten sent i desember ble det enighet om handelsavtalen som danner rammene for forholdet mellom EU og Storbritannia i tiden etter skilsmissen.

Den har allerede vært gjeldende siden starten av 2021, mens EU-parlamentet har fått tid til å ratifisere den. Det britiske parlamentet godkjente den i desember.

Avtaleteksten, som er over 1.000 sider lang, dekker ikke bare handel, men også konkurranseregler, fiskeriavtaler og mye annet.

Men brexit er ikke over av den grunn. For eksempel brøt fiskeriforhandlingene med Norge sammen fredag. Det gjør at engelske torskefiskere frykter at hundrevis av arbeidsplasser ryker.

Både den norske og britiske regjeringen sier at de står for langt fra hverandre i forhandlingene.