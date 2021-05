Tusener demonstrerer for Bolsonaro

Det var demonstrasjoner lørdag i São Paulo, Brasilia og langs den berømte Copacabana-stranda i Rio de Janeiro. Mange av demonstrantene kledde seg i nasjonalflaggets grønne og gule farger, men uten munnbind.

Med 403.000 dødsfall fra viruset hittil er det bare USA som har flere døde i rene tall, og Bolsonaro er blitt sterkt kritisert for ikke å ta pandemien mer på alvor.

For to uker siden sa han at han ventet på et signal fra folket før han ville gå til aksjon for å fjerne koronatiltak som er iverksatt av guvernører og ordførere for å bremse pandemien.

Og for noen dager siden truet han med å sette inn hæren for fjerne tiltakene slik at folk kan få komme og gå som de vil.

I Rio virket det som folk tok oppfordringen på alvor. Mange av de flere hundre som deltok i en marsj langs Copacabana, hadde bannere med krav om at militære griper inn.

Det var også demonstrasjoner mot Bolsonaro på 1. maidagen, blant annet i São Paulo. Der bar mange bilder av tidligere president Lula da Silva, som har varslet at han stiller mot Bolsonaro ved neste valg.