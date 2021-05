Atomsamtalene gjenopptas i Wien

Det har vært to forhandlingsrunder tidligere etter at president Joe Biden gjorde det klart at han ønsket å blåse nytt liv i avtalen som forgjengeren Donald Trump vente ryggen til.

Både EU, Russland og Iran meldte om framgang etter forrige forhandlingsrunde.

EUs utenrikssjef Josep Borrell opplyser at utsendinger fra Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Iran og Russland vil møtes rundt klokka 15 lørdag.

Utsendinger fra USA er også på plas i Wien, men vil foreløpig ikke delta direkte i samtalene.