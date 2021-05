Minst 21 drept i bombeangrep i Afghanistan

Angrepet skjedde ved et gjestehus i provinshovedstaden Pul-e-Alam, ifølge politimannen Gul Haidar Ahmadi og provinsråd Hasibullah Stanakzai.

Afghanske myndigheter opplyser at 21 er drept og minst 90 såret. Angrepet skjedde i et boligområde i byen akkurat da folk var i ferd med å bryte fasten under ramadan.

Eksplosjonen førte til omfattende skader i området rundt gjestehuset. Både et sykehus og bolighus ble rammet, og mange mennesker satt fast under sammenraste bygningsdeler.

Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for angrepet, og det er ikke klart hva motivet kan ha vært for å angripe et gjestehus der mange sivile bodde, inkludert studenter. Leger og pasienter på sykehuset ble også såret.

Afghanistans president Ashraf Ghani fordømmer angrepet, og legger skylden på Taliban, som nekter for at de sto bak.

Angrepet skjer i det USA og Nato formelt er i ferd med å trekke sine militære styrker ut av Afghanistan. President Joe Biden har tidligere kunngjort at alle styrkene skal være ute innen 11. september.