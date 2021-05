California gir nesten alle innsatte mulighet til å slippe ut tidligere

Det utgjør rundt 80 prosent av alle som soner i et av delstatens fengsler.

Mer enn 63.000 innsatte som soner en voldsdom vil kvalifisere til å få sin straff kuttet med en tredel, i stedet for en femdel, ved god oppførsel. Blant dem er over 20.000 som soner livstidsstraff med mulighet for prøveløslatelse.

Endringene ble godkjent denne uken, uten at de ble offentlig kjent. De trer i kraft lørdag.

– Målet er å øke insentivene for de innsatte til å vise god oppførsel og følge reglene mens de soner sin straff, sier Dana Simas, talskvinne i delstatens departement for forvaltningsrett.

– I tillegg vil disse endringene hjelpe til med å redusere antall innsatte ved å la dømte personer gjøre seg fortjent til å komme hjem fortere, sier hun.

Nyhetsbyrået AP påpeker at endringene ikke er offentliggjort noe sted, og at delstatsmyndighetene gir opplysningene etter spørsmål om det.

California har i lang tid hatt en høy andel innsatte i sitt fengselsvesen. Før pandemien var rundt 117.000 innsatt, men i løpet av pandemien har tallet falt med 21.000.