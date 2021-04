To av dem er også tiltalt for kroppskrenkelse. De tiltalte er 18, 19 og 27 år gamle og blir omtalt som gjengmedlemmer.

– Det var grov gatekriminalitet som etterlot en mann alvorlig skadd, sier statsadvokat George Gascon.

Hundepasser Ryan Fischer var ute og luftet stjernens tre franske bulldogger Lady Asia, Koji og Gustavo da en bil stoppet ved siden av ham og to menn hoppet ut. Mens Fischer kjempet for hundene, ble han skutt i brystet.

En av hundene, Lady Asia, klarte å unngå kidnapperne, mens de to andre hundene ble løftet inn i bilen og bortført.

Påtalemyndigheten mener en 50 år gammel kvinne som to dager senere leverte de to hundene til politiet, samarbeidet med bakmennene. Hun fortalte at hun hadde funnet bulldoggene på gata etter at Lady Gaga utlovde en belønning på en halv million dollar om hun fikk hundene tilbake.

Lady Gaga var på en filminnspilling i Roma da hendelsen fant sted i Los Angeles i februar.

– Jeg elsker deg, Ryan Fischer. Du risikerer livet i kampen for vår familie. Du er vår helt, skrev Gaga på Instagram etter hendelsen.