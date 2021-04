Sveriges kong Carl Gustaf blir 75

Allerede som 27-åring måtte han trå til som konge da farfaren, Gustaf VI Adolf, døde i 1973.

Hans egen far, Gustaf Adolf, døde i en flyulykke da Carl Gustaf var ett år gammel. Men det var først da oldefaren Gustav V Adolf døde da han var fire og bestefaren ble konge, at han selv ble kronprins.

Som konge er han den sjuende monark av Bernadotteslekten. Han stammer fra Jean Baptiste Bernadotte, en av Napoleons generaler, som ble kong Karl XIV Johan av Sverige, og kong Karl III Johan av Norge, i 1818 som følge av et statskupp mot den sittende kongen etter at Sverige mistet Finland i finskekrigen.

Gift i 45 år

Tre år etter at han besteg tronen, giftet han seg i Storkyrkan i Stockholm med brasiliansk-tyske Silvia Sommerlath, som han møtte under OL i München i 1972, der hun arbeidet med forberedelsene.

Han og dronning Silvia, som nå har vært gift i 45 år, har tre barn, blant dem kronprinsesse Victoria.

Dronningen har stått trofast ved Gustaf Adolfs side i alle år til tross for de mange skandalene og ryktene om utroskap, fester og strippeklubber som har versert.

Han er også en rekke ganger tatt for råkjøring med dyre biler, men han slipper unna bøter siden han har immunitet.

Populær konge

Carl Gustaf er etter hvert som årene er gått, blitt rimelig populær hos svenskene, og han tar oppgavene som konge på alvor, selv om det svenske kongehuset i enda større grad enn andre europeiske monarkier har mistet alle statsrettslige funksjoner bortsett fra representasjonsoppgaver.

I podkasten Värvet fortalte han nylig at han liker jobben, og at den gir ham mulighet til å henge med i utviklingen. Men han er ikke like glad i alltid å være på utstilling.

I februar kom nyheten om at det skal produseres en dramaserie om den svenske kongefamilien av samme sort som «The Crown».