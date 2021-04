Abbas: Valget i Palestina blir utsatt

Abbas sier det ikke blir holdt palestinsk valg før det blir gitt garantier om at palestinerne som bor i Øst-Jerusalem, også får stemme.

Valget skulle etter planen bli holdt 22. mai. Kunngjøringen kom etter et møte mellom flere palestinske grupper i Ramallah torsdag kveld.

– Vi har besluttet å utsette valget fram til det er en garanti om Jerusalem og retten våre folk i Jerusalem har til å utøve sine demokratiske rettigheter, sa Abbas til møtet.

Israel annekterte Øst-Jerusalem i 1980 og anser derfor også den østlige delen av byen som en del av Israel. Palestinerne godtar ikke annekteringen og ser Øst-Jerusalem som sin framtidige hovedstad,

Hamas: – Et kupp

At det skal holdes valg i Øst-Jerusalem er også et viktig krav fra den militante islamistgruppen Hamas, som har sagt at de ikke vil gå med på en utsettelse av valget.

I en uttalelse fra gruppen fredag, heter det at Abbas' avgjørelse «ikke er i tråd med den nasjonale konsensus eller folkets vilje, og er et kupp».

Det må holdes valg Øst-Jerusalem, også uten samarbeidsvilje fra israelsk hold, sa gruppen tidligere torsdag.

Forrige valg i 2006

Sist palestinerne holdt valg var i 2006, og da stakk Hamas av med seieren. Valgresultatet ble ikke anerkjent av EU, USA, Israel og flere andre land, som stempler gruppen som en terrororganisasjon.

Det hele endte med væpnet konflikt mellom Fatah-dominerte sikkerhetsstyrker og Hamas på Gazastripen.

Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og Abbas dannet en ny palestinsk regjering på Vestbredden.

Siden har Hamas hatt makten i Gaza, mens Abbas og en palestinsk regjering styrer på Vestbredden og representerer Palestina internasjonalt.

Splittelse i Fatah

Fatah er splittet foran vårens valg, og meningsmålinger har tydet på at Hamas nok en gang ville stukket av med seieren.

På ferske meningsmålinger har to tredeler av de spurte uttrykt misnøye med president Abbas, skriver nyhetsbyrået DPA.

Valget var i utgangspunktet planlagt som en del av en innsats for å bringe Hamas og Fatah nærmere hverandre. En avtale mellom de to partene kunne banet vei for nye samtaler med Israel om en tostatsløsning, skriver DPA.

Oslo-avtalen

Ifølge Oslo-avtalen har rundt 6.000 palestinere i Øst-Jerusalem rett til å avgi stemme i palestinske valg via israelske postkontor.

Rundt 150.000 andre stemmeberettigede palestinerne i Øst-Jerusalem har i henhold til avtalen rett til å avgi stemme med eller uten israelsk tillatelse.

Israelske myndigheter nekter imidlertid palestinske myndigheter å operere i Øst-Jerusalem.