Pakistanere strømmer til for å få vaksine

Pakistanerne har nølt med å la seg vaksinere, og i ukesvis har vaksineringen i landet derfor gått tregt, til tross for høy smitte.

Men den katastrofale situasjonen i nabolandet der viruset har løpt løpsk, har skjøvet all tvil til side og satt fart i pakistanernes ønske om å bli vaksinert.

Minister for planlegging og utvikling, Asad Umar, sier at over 100.000 mennesker fikk vaksine torsdag, for annen dag på rad.

Pakistan registrerte torsdag 151 koronadelaterte dødsfall, som er et av de høyeste døgntallene hittil i pandemien. I India døde 3.645 mennesker samme dag, og minst 380.000 ble registrert smittet.