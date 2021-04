Afrika har omtrent like stor befolkning som India, der smitten for tiden løper løpsk. Lederen for Afrikas smittevernsenter, John Nkengasong, sier kontinentet «må være veldig, veldig forberedt», fordi det kan stå overfor en tilsvarende utvikling.

– Vi må forberede oss umiddelbart. Vi har ikke nok helsearbeidere. Vi har ikke nok oksygen, sier han torsdag. Han ber afrikanske land hindre store menneskesamlinger, inkludert politiske massemøter.

Vaksineutrullingen i Afrika er også tett knyttet til India, som produserer AstraZeneca-dosene som inngår i det globale vaksineprogrammet Covax. India har innført eksportstans i forbindelse med det store utbruddet i landet.

– Det har alvorlige følger for forutsigbarheten i utrullingen av vaksineprogrammer og vil fortsette å påvirke dem i flere uker, kanskje måneder, sier Nkengasong.