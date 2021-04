EU mener de to landene driver intensiv promotering av sine egne vaksiner, samtidig som de forsøker å undergrave tilliten til vestlige vaksiner, EUs institusjoner og europeiske vaksinestrategier.

– Både Russland og Kina bruker statsstyrte medier, eksterne medienettverk og sosiale medier – inkludert offisielle kontoer knyttet til diplomatiet – for å oppnå disse målene, heter det i en rapport fra EUs utenrikstjeneste. Der står det videre at de to landene prøver å bruke «vaksinediplomati» til å påvirke landene vest på Balkan.