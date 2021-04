– Det er fastslått at seks russiske borgere oppholdt seg i Bulgaria rundt tidspunktene for eksplosjonene. Bevisene som er samlet inn så langt, peker med stor troverdighet i retning av at målet med de russiske borgernes handlinger var å hindre leveranser av ammunisjon til Georgia og Ukraina, sier den bulgarske påtalemyndighetens talskvinne, Siyka Mileva, ifølge EUobserver.

Den første eksplosjonen skjedde ved et ammunisjonslager i 2011. Ytterligere to eksplosjoner rammet militæranlegg i byen Sopot i 2015, mens den fjerde eksplosjonen skjedde ved et våpenlager i 2020. Alle sprengladningene ble utløst på lignende vis, med fjernutløser, sier Mileva.

I tillegg er det «ekstremt velbegrunnet mistanke» om at Russland også sto bak et forsøk på å ta livet av den bulgarske våpenhandleren Emilian Gebrev i 2015, sier Mileva.

Russland svarer på anklagene med sarkasme.

– Det er bra vi ikke er blitt beskyldt for å drepe erkehertug Franz Ferdinand ennå, men det kommer vel snart, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

Drapet på erkehertugen i 1914 regnes som hendelsen som utløste første verdenskrig.