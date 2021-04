Franske soldater risikerer straff etter borgerkrig-utspill

– Hver eneste av dem må fremstilles for et militærråd, sa general François Lecointre til avisen Le Parisien onsdag.

Han sa at rådet kan velge å enten ta dem ut av tjeneste eller beslutte å pensjonere dem med umiddelbar virkning.

Det var i et åpent brev, publisert i det høyreorienterte tidsskriftet Valeurs Actuelles i forrige uke, at flere soldater i aktiv tjeneste skrev under på et opprop fra 25 pensjonerte generaler. I brevet advarer generalene om at Frankrike er på vei mot borgerkrig med tusener av drepte som følge av president Emmanuel Macrons politikk.

«Frankrike er i fare», skrev de pensjonerte generalene og advarer mot «hordene fra forstedene» – en referanse til forstedene med mange innvandrere rundt franske storbyer.

Regjeringen har i sterke ordelag fordømt oppropet, som ble offentliggjort på 60-årsdagen for et mislykket kuppforsøk av generaler som var imot at Frankrike ga Algerie uavhengighet.

I tillegg til de 18, har flere hundre andre skrevet under på det åpne brevet.