Båt med 24 døde migranter til Kanariøyene

En redningsbåt fra den spanske sjøredningstjenesten slepte trebåten inn til land i Los Cristianos på Tenerife, der flere likbiler og personell fra nødetatene ventet.

– Brannkonstabler fjernet likene fra båten. Likene blir deretter fraktet til et begravelsesbyrå, sa Domingo Martin fra Røde Kors på Tenerife til journalister på stedet onsdag.

Først hadde sjøredningstjenesten opplyst mandag at det var 17 døde migranter om bord i trebåten da den ble funnet drivende i sjøen rundt 270 nautiske mil sørøst for øya El Hierro. Etter at båten ankom land onsdag, viste en opptelling at det var 24 lik om bord, blant dem to mindreårige.

Det var et fly fra det spanske forsvaret som under et ordinært patruljeoppdrag først oppdaget båten mandag morgen. Et militærhelikopter ble sendt til båten og plukket opp tre mennesker som var i live – to menn og en kvinne. De ble fraktet til et sykehus på Tenerife.

– De var så svake at jeg måtte ha hjelp fra en kollega for å holde dem i stående stilling, sier Juan Carlos Serrano, som var med på helikopteroppdraget mandag, til journalister tidligere onsdag.

Farefull strekning

Alle om bord på båten kom fra afrikanske land sør for Sahara, ifølge redningstjenesten. Det er foreløpig uklart hvor båten seilte ut fra.

På det korteste er strekningen på sjøveien fra Marokkos kyst til Kanariøyene rundt 100 kilometer (nesten 54 nautiske mil). Ruten betraktes som særlig farlig på grunn av sterke strømmer. Båtene som frakter flyktninger og migranter denne veien, er ofte overfylte og i dårlig stand.

Antallet migranter som ankommer øygruppa, har skutt fart etter at økte patruljer langs Europas sørkyst førte til et drastisk fall i ankomstene over Middelhavet.

Menneskerettsgrupper har advart om at pandemien fører flere på flukt. Mange som jobbet med turisme, fiske eller i uformell sektor, velger å reise eller å hjelpe andre med å reise som følge av den økonomiske krisen, heter det.

Stor økning

Rundt 3.400 mennesker ankom Kanariøyene mellom 1. januar og 31. mars i år, over dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

1.851 mennesker omkom eller forsvant i forsøket på å nå Kanariøyene i 2020 i fjor, ifølge organisasjonen Caminando Fronteras.

23.023 migranter, åtte ganger mer enn i 2019, kom fram i live i fjor, ifølge tall fra innenriksdepartementet i Spania.

– Den røffe sjøen på denne årstiden og den lange avstanden gjør denne ruten spesielt farlig, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i en felles uttalelse.

– Båter kan drive rundt i dagevis, og de går tomme for vann og mat, uttaler IOM og UNHCR videre.