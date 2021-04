Forsvarsdepartementet i Venezuela kom med kunngjøringen onsdag, men uten å oppgi ytterligere detaljer.

Det skjer to dager etter at det samme departementet meldte om intensive kamper med væpnede grupper fra Colombia som resulterte i et betydelig antall drepte.

Venezuela igangsatte en offensiv mot væpnede gjenger som opererer i grenseområdene i mars.