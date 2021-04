WHO: Flere millioner barn mangler viktige vaksiner på grunn av pandemien

I 50 land har nemlig vaksineringen mot for eksempel meslinger, polio og gulfeber måttet vike for pandemien, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs barnefond Unicef og vaksinealliansen Gavi.

Spesielt vaksinering mot meslinger, som var en trussel også før pandemien, har mange gått glipp av.

– Pandemien har forverret en allerede dårlig situasjon, og gjort at flere millioner barn går uvaksinert, sier Unicef-direktør Henrietta Fore. Særlig Kongo, Pakistan og Jemen er hardt rammet.

Unicef klarte kun å distribuere 2,01 milliarder vaksinedoser i fjor, ned fra 2,29 milliarder doser i 2019. Organisasjonene har nå startet et initiativ med mål om at 90 prosent av alle verdens mindreårige skal vaksineres mot sykdommer som meslinger, kusma, røde hunder, hepatitt, tuberkulose og polio. De anslår at dette kan redde 50 millioner liv innen 2030.

Videre ber de rike land og farmasøytselskaper om å investere mer i vaksineforskning, samt å finansiere vaksineringskampanjer for befolkninger som er vanskelige å nå.