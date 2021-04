Kraftig økt fortjeneste for Microsoft

Fortjenesten økte med 44 prosent til 15,5 milliarder dollar fra samme periode i fjor, mens omsetningen steg med 19 prosent til 41,7 milliarder dollar.

Resultatet viser at fokuseringen på skybaserte løsninger for bedrifter, som er blitt mer kritisk under den globale helsekrisen når flere arbeider hjemmefra, bærer frukter.

Skytjenesten Azure, som konkurrerer med Google og Amazon, vokste med 50 prosent, mens avdelingen for programvare, som omfatter programmer som Office og Teams, også gikk bedre enn ventet.