13 personer har dødd etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen i Sverige

Veronica Arthursson i Läkemedelverket sier tirsdag at de har meldt inn 13 dødsfall der de mistenker at det er en kobling til AstraZenecas covid-19-vaksine, skriver Expressen.

I to av tilfellene har personene dødd av blodpropp i kombinasjon med lavt antall blodplater, sist en kvinne i 70-årsalderen. Disse symptomene kan være en sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen.

Arthursson understreker likevel at det ikke i noen av tilfellene er fastslått at det er en kobling, selv om alle tilfeller med den minste mistanke må rapporteres inn.

Som referanse viser hun til at det er innrapportert til sammen 159 dødsfall for personer som er vaksinert med Pfizer/Biontechs vaksine, og ti for Moderna-vaksinen.

Men hun påpeker at det gjelder eldre personer, og at dette er en dødelighet som er helt i overensstemmelse med det normale i bakgrunnsbefolkningen.

– Med tanke på hvor mange som er vaksinert, ser vi ingenting alarmerende ved disse tallene. Vi har naturligvis gått gjennom samtlige, og det er ingenting som gjør at vi har mistanke om noen kobling til vaksinen, og samme konklusjon har EMA kommet til, sier hun.

AstraZenecas vaksine, som markedsføres under navnet Vaxzevria, gis for tiden ikke i Norge, mens den i Sverige fortsatt gis til dem over 65 år.

Hittil har 584.000 svensker fått AstraZeneca-vaksinen, ifølge Läkemedelsverkets nyeste oppdatering.