Seks pågrepet i dansk terrorsak

De pågrepne er mellom 27 og 35 år gamle. Fire av dem er pågrepet i Aarhus-området og to i København, heter det i en pressemelding. Pågripelsen skjedde etter samarbeid mellom Østjyllands politi, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og København-politiet.

To av dem er siktet for å ha reist til Syria sommeren 2014, der de skal ha sluttet seg til IS. Den ene, en 29 år gammel mann, beskyldes for å ha forsøkt å reist tilbake til Syria våren 2015, også denne gangen for å slutte seg til terrorgruppen.

Fem av de seks er siktet for finansiering av terror. Den tidligere nevnte 29-åringen skal ha sendt penger til IS fra 2013 til 2017, mens han befant seg i Aarhus. Politiet mener han har brukt de andre i saken til mellommenn, som på oppfordring fra ham har sendt penger til personer med tilknytning til IS.

Fem av de seks blir framstilt for varetektsfengsling i Aarhus tirsdag klokka 15. Påtalemyndigheten har begjært lukkede dører.