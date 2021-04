Opprørere i Myanmar hevder å ha tatt militærbase

– Våre styrker inntok den burmesiske militærleiren, sier opprørsgruppen Karen National Unions (KNU) utenrikspolitiske leder Saw Taw Nee til AFP.

Kampene brøt ut ved 5-tiden tirsdag morgen lokal tid, nær Salaween-elva.

Elva utgjør deler av grensen mellom Myanmar og Thailand. Innbyggere på den thailandske siden sa de kunne høre skyting og eksplosjoner fra Myanmar.

KNU er blant de mest prominente motstanderne til militærjuntaen. Gruppen er aktiv i delstaten Karen, der den i flere uker har vært i sammenstøt med hæren. Over 24.000 sivile, blant dem rundt 2.000 som tok seg over elva for å søke midlertidig tilflukt på thailandsk side, har blitt drevet fra sine hjem.

Rundt en tredel av Myanmars areal, mesteparten i grenseområder, er kontrollert av en rekke opprørsgrupper som har sin egen milits.

KNU har fordømt hærens kupp 1. februar, der landets sivile leder Aung San Suu Kyi ble avsatt, og opprørsgruppen sier at de har tatt hånd om minst 2.000 kuppmotstandere som flyktet fra urbane områder i landet.

Over 750 sivile er blitt drept av sikkerhetsstyrker kontrollert av militærjuntaen siden 1. februar, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen AAPP.