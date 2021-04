USAs sikkerhetsminister skal granske ekstremisme i egne rekker

Etter stormingen av Kongressen 6. januar har identifisering av ekstremisme, og spesielt i føderale etater, stått høyt på agendaen hos president Joe Biden.

Mandag varslet Mayorkas at hans departement for innenlands sikkerhet (DHS) setter i gang en intern gransking.

– Vi anser det slik at innenlandsk voldelig ekstremisme og de ekstremistiske ideologiene som ligger bak, er til stede, sa Mayorkas mandag ifølge New York Times.

– Vi har et ansvar for å sikre at farlig påvirkning ikke er til stede i vårt departement, sa han videre.

– En gruppe høytstående tjenestemenn i DHS skal umiddelbart sette i gang med en omfattende gjennomgang for å finne ut hvordan man best kan hindre, avdekke og besvare trusler knyttet til innenlandsk voldelig ekstremisme innen DHS, heter det i en uttalelse fra departementet, som er gjengitt av Reuters.

Den interne gjennomgangen skal omfatte blant annet USAs grensevaktetat, innvandrings- og tollmyndigheter, kystvakten og den føderale politietaten Secret Service, som blant annet står for livvakttjenester til presidenten og andre fremtredende politikere.