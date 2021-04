Over 27.000 på flukt fra vold i Colombia

Antall fordrevne mennesker i årets første kvartal utgjør en økning på 177 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor, ifølge tallene fra Colombias ombudsmann for menneskerettigheter.

Folk har enten lagt på flukt eller blitt jaget bort fra sine bosteder på grunn av trusler, drap, tvangsrekruttering av væpnede gjenger og sammenstøt mellom væpnede gjenger.

FN beklager dypt utviklingen med vold mot lokalsamfunn, vold mot folk som forsvarer menneskerettighetene, vold mot lokale ledere, og vold mot tidligere Farc-medlemmer som siden har lagt ned våpnene. I en uttalelse viser FN til at situasjonen er blitt forverret de siste ukene, og peker på at sju tidligere Farc-medlemmer er blitt drept over en periode på åtte dager nylig.

Farc var Colombias største geriljagruppe. Etter fredsavtalen med landets myndigheter i 2016 er Farc blitt oppløst og omgjort til politisk parti – det venstreorienterte Comunes.

Farc-utbrytere som ikke var enig i fredsavtalen har ikke villet legge ned våpnene og kjemper fortsatt mot medlemmer av geriljagruppen ELN, som er den siste aktive geriljaen i landet, samt narkotikasmuglere, paramilitære på høyresiden og landets hær.