Britiske medier er fulle av spekulasjoner om hva som ble sagt i forbindelse med beslutning på høsten i fjor om den andre nedstengningen, og hvem som kan ha lekket uttalelsen til pressen.

Uttalelsen skal ha falt etter at Johnson omsider godtok tiltakene i oktober i fjor da Storbritannia gikk inn i sin andre periode med nesten total stans i samfunnsmaskineriet.

BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg sier at Johnson på den tiden skal ha hatt store kvaler med konsekvensene av en ny nedstengning og at noen av dem som deltok i beslutningsprosessen, blant dem statsråder, skal ha sagt at nølingen til statsministeren kostet liv under pandemien.

Men Johnson avviser som fullstendig tullball at han skal ha sagt det han tillegges av enkelte medier. Hans pressetalsmann sier at oppslagene er helt fullstendige feilaktige og at statsministeren har benektet å ha sagt noe slikt.

Michael Gove, som er medlem av regjeringen, sier han var i rommet da denne diskusjonen fant sted, men at han aldri hørte språkbruk som denne.