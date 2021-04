Navalnyjs gruppe må stanse alle aktiviteter

Navalnyj sitter selv fengslet i en fangeleir utenfor Moskva og avsluttet fredag en over tre uker lang sultestreik.

Mandag startet en domstol en sak som skal avgjøre om stiftelsen hans skal regnes som ekstremistisk. I påvente av beslutningen må all aktivitet stanses, besluttet domstolen, ifølge Ivan Zjdanov, som er direktør i Navalnyjs stiftelse.

Navalnyjs kontor i Moskva sier i en uttalelse at de ikke lenger er i stand til å arbeide som normalt, og at det blir for farlig for deres ansatte og tilhengere.

Navalnyjs støttespillere har på forhånd sagt at det vil være et stort tilbakeslag for gruppen hvis den blir stemplet som en ekstremistorganisasjon.

Lover fortsatt kamp

Men de lover likevel å fortsette kampen mot korrupsjon., mot president Putin som president og mot hans parti Forente Russland.

– Det blir ikke lett, men vi vil helt klart vinne fordi vi er mange, og vi er sterke, heter det.

– Neste uke vil de trolig klassifisere oss som ekstremister, fryse alle kontoer, stenge lokalene og gjøre det ikke-digitale arbeidet vårt umulig, sa Navalnyjs kollega Leonid Volkov i et intervju med Znak.com i helgen.

Han sier at det vil kunne bli nødvendig med en pause for å se hvordan opposisjonen skal se ut i framtiden.

Tyskland fordømmer ordren. Statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert sier at det strider mot prinsippene i en rettsstat å bruke verktøyene man har til å bekjempe terror, mot uønskede politiske meninger.

Sammen med IS og al-Qaida

Den russiske ekstremistlisten inneholder for tiden 33 organisasjoner, blant dem IS og al-Qaida. De har ikke lov å operere i Russland, og deltakelse kan straffes med lang fengselsdom.

Medlemmer av stiftelsen er allerede utsatt for stadige pågripelser og ransakinger, og presset har økt siden Navalnyj i januar kom hjem fra Berlin der han fikk behandling for skader etter giftattentat mot ham i Sibir.

Han ble pågrepet allerede i passkontrollen, og siden ble en betinget dom på to og et halvt års fengsel gjort ubetinget fordi han unnlot å melde seg for politiet hver uke mens han lå på sykehus, i begynnelsen i koma, i Berlin.

De fleste av hans fremste allierte er siden satt i husarrest eller har forlatt landet. Flere av dem har varslet at de legger ned arbeidet etter at påtalemyndigheten ba om at stiftelsen settes på ekstremistlisten.

Tidligere denne måneden ble kameramannen Pavel Zelenskyj fengslet i to år etter å ha blitt dømt for ekstremisme.

Gransker korrupsjon

Navalnyjs stiftelse har blant annet satt seg fore å avsløre korrupsjon i kretsen rundt president Vladimir Putin.

Stiftelsen offentliggjør jevnlig resultatet av undersøkelser om korrupsjon på alle nivåer av statsapparatet, ofte på YouTube.

Den mest kjente er videoen som anklager Putin for å ha skaffet seg et luksuriøst landsted på svartehavskysten. Den bidro til å utløse de store demonstrasjonene mot Putin i vinter.

Stiftelsen har også bidratt til å organisere Navalnyjs valgstrategi, som går ut på å oppfordre velgerne til å stemme på den kandidaten, uansett parti, som ligger best an til å slå Putins kandidater.