General Gusti Putu Danny Karya, som var etterretningssjef i provinsen, falt i et bakhold da han besøkte Beoga-distriktet søndag.

Danny Karya var i provinsen for å vurdere sikkerhetssituasjonen etter at fire sivile, blant dem to lærere, ble drept tidligere denne måneden.

Siden 60-tallet har det vært et separatistopprør i provinsen, og Frigjøringsfronten for Vest-Papua har tatt på seg ansvaret for drapene og hevder at de drepte var spioner for de militære.