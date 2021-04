Dermed har den kinesiskfødte regissøren Chloé Zhaos film fått to priser under årets Oscar-utdeling.

De andre nominerte i kategorien for beste film var «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Mank», «Minari», «Promising Young Woman», «Sound of Metal» og «The Trial of the Chicago 7».

Den første prisen fikk Zhao tidligere under utdelingen natt til mandag norsk tid, for beste regi for «Nomadland», som den andre kvinnen i Oscar-historien.