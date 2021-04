Verdens militærutgifter opp til tross for koronapandemien

Verdens samlede militærutgifter havnet på 1.981 milliarder dollar i fjor, nesten 16.500 milliarder kroner.

Det fremkommer i en rapport fra tankesmia Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Utviklingen var uventet, forteller Diego Lopes da Silva, en av forfatterne bak rapporten, til AFP:

– Som følge av pandemien, skulle man anta at militærutgiftene ville falle, sier han.

– Men det er mulig å konkludere med en viss sikkerhet at covid-19 ikke hadde noen betydelig påvirkning på den globale militære pengebruken, i det minste ikke i 2020, sier han.

USA og Kina brukte mest penger på militære formål i fjor. Washington sto for 39 prosent av de globale utgiftene. Beijing sto for 13 prosent. For Kina var fjoråret det 26. året på rad med økte militærutgifter.