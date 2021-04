Sikkerhetsrådet ledes formelt av Lukasjenko selv, men også hans eldste sønn Viktor har en viktig rolle. Han regnes som rådets uoffisielle leder, skriver nyhetsbyrået AP.

Slik loven er i dag, er det Hviterusslands statsminister som overtar styringen om presidenten dør. Men Lukasjenko sa lørdag at han snart vil utstede et dekret som endrer systemet slik at makten i en slik situasjon reelt sett overføres til sikkerhetsrådet.