De Grønne størst på tysk meningsmåling

I målingen Kantar har gjort for Bild am Sonntag har De Grønne økt oppslutningen med 6 prosentpoeng, mens CDU/CSU faller med 2 prosentpoeng siden forrige måling for en måned siden.

28 prosent er det høyeste De Grønne er målt til på Kantars måling.

Sosialdemokratene SPD taper 2 prosentpoeng og ligger på 13 prosent, deres verste resultat siden august 2019.

Venstrepartiet Die Linke får 7 prosent og høyreradikale AfD 10 prosent, begge ned 1 prosentpoeng, mens høyreliberale FDP ligger på 9 prosent

De Grønne nominerte i forrige uke Annalena Baerbock til sin statsministerkandidat ved valget til høsten, mens Armin Laschet ble CDU/CSUs kandidat. SPD stiller med finansminister Olaf Scholz.