Tyrkia innkaller USAs ambassadør på teppet

Utenriksdepartementets første reaksjon på den amerikanske beslutningen var at Tyrkia «på det sterkeste avviser og fordømmer beslutningen til presidenten om hendelsene i 1915».

Fra Istanbuls gater til maktens saler sto tyrkerne sammen i raseri mot USAs beslutning om å slutte seg til Armenia og andre land som mener at forfølgelsen av armenerne under første verdenskrig var et folkemord.

Tidligere har Frankrike, Tyskland, Canada, Russland og en rekke andre land kommet til samme konklusjon.

– Vil ikke belæres

– Ord kan ikke endre eller omskrive historien. Vi vil ikke belæres av noen om vår egen historie, tvitret utenriksminister Mevlut Cavusoglu og beskyldte USA for å ha latt seg presse av radikale armenere og antityrkiske krefter.

Han hevdet videre at beslutningen verken har akademisk eller juridisk basis, og ikke støttes av noe bevis, trass i at de fleste historikere er enige om at det dreide seg et folkemord.

Innkalt på teppet

Etter at ambassadør David Satterfield ble innkalt på teppet for å få den tyrkiske reaksjonen, skrev nyhetsbyrået Anadolu at Bidens beslutning har åpnet et sår som det blir vanskelig å helbrede.

Vanlige tyrkere sier at Bidens beslutning viser hvor vanskelig forholdet mellom Tyrkia og USA er blitt, Det var langt bedre under Donald Trump, som president Recep Tayyip Erdogan hadde et godt forhold til.

– Dette er et veldig dårlig skritt. Vårt forhold er allerede dårlig med USA, og dette gjør det bare verre, sier Istanbul-beboer Dilek Mercin.

Første amerikanske president

Biden er den første amerikanske presidenten som bruker ordet folkemord i omtalen av massakrene som skjedde i Det osmanske riket fra 1915 til 1917.

– Vi bekrefter historien. Vi gjør ikke dette for å fordele skyld, men for å sikre at det som skjedde, aldri skjer igjen, sa Biden i en uttalelse lørdag.

– Vi minnes alle dem som mistet livet i det armenske folkemordet i perioden til Det osmanske riket, og vi er fast bestemt på å forhindre at et slikt overgrep skjer igjen, sa han videre.

Snakket med Erdogan

I et forsøk på å sukre pillen hadde Biden fredag sin første samtale med Erdogan etter at han selv ble president. Da orienterte han ham om beslutningen.

Beslutningen er en enorm seier for den store armenske diasporaen i USA, Frankrike og andre land, og Armenias statsminister Nikol Pasjinian kaller Bidens uttalelse et «mektig steg».

Frankrike anerkjente allerede i 2001 massakrene på anslagsvis 1,5 millioner armenere som folkemord. Tyrkia har vedgått at 300.000 armenere kan ha mistet livet, men de har alltid avvist at det var et folkemord.

Det osmanske riket mistenkte den kristne minoriteten for å være innblandet i en sammensvergelse med Russland under første verdenskrig. Hele armenske befolkningssamfunn ble samlet sammen, banket opp og sendt på dødsmarsjer til ørkenen i Syria, der mange ble skutt, døde av sykdom eller ble forgiftet, ifølge armenske historikere.