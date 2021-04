Håpet om å finne ubåtmannskap i live svinner

Funnet av gjenstandene innebærer at letingen er gått over i en fase som kalles «sunken ubåt», og marinens statssjef, admiral Yudo Margono antydet lørdag at de 53 om bord neppe har overlevd.

– Ofrene er ennå ikke funnet, men det er åpenbart etter funnet av disse gjenstandene at det kan utledes, sa han på en pressekonferanse.

Frykten er at ubåten er nede på 6–700 meters dyp. Den er bare konstruert for dyp på opptil 500 meter, og hadde bare oksygen til lørdag morgen.

Blant funnene er en flaske med smøring som brukes til å smøre periskopet og et apparat som beskytter torpedoene. Disse gjenstandene kunne ikke kommet ut av ubåten om ikke noe akutt hadde skjedd, sier luftmarskalk Jadi Tjahjanto.

Flere titall indonesiske fartøyer saumfarer et havområde der det er funnet oljesøl i letingen etter ubåten. Også fly og skip fra USA, Australia, Singapore, Malaysia og India har sluttet seg til letingen.