Netanyahu ber om ro etter sammenstøt i Jerusalem

– Først og fremst må vi sikre at lov og orden blir opprettholdt. Nå krever vi at loven blir fulgt, og jeg ber om ro på begge sider, sier Netanyahu i en uttalelse.

Uttalelsen kommer etter et møte statsministeren hadde med høytstående tjenestemenn i landets sikkerhetsapparatet.

Over 100 personer har blitt såret i sammenstøtene de siste dagene. Uro har brutt ut hver kveld siden starten av ramadan 13. april ved Damaskusporten, der palestinere tradisjonelt samles om kvelden for å prate og spise etter fasten under ramadan.