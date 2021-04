SOHR: Minst tre drept i angrep mot iransk tankskip utenfor Syria

Det skal ha oppstått en brann på skipet etter angrepet, som ble slukket, ifølge SOHR.

– Minst tre personer døde, inkludert to fra mannskapet, sier Rami Abdulrahman, som leder eksilgruppen.

Ifølge det statlige, syriske nyhetsbyrået Sana tror oljedepartementet i Syria at det var et droneangrep som kom fra libanesisk territorialfarvann. SOHR klarer ikke å fastslå om det var en missil eller et droneangrep.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, som skjedde nær et oljeraffineri i den regimekontrollerte kystbyen Tartus.