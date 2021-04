– Hvis det er etablert at vaksinasjon ikke bare beskytter mot sykdom, men også kan hindre videre smitte av viruset, må dette tas med i betraktningen, sier hun til avisen Handelsblatt.

På mandag neste uke skal regjeringen og delstatsledere etter planen møtes for å diskutere restriksjonene, med særlig vekt på lettelser for vaksinerte.

– Dette er ikke et privilegium for vaksinerte, men et krav etter grunnloven, sier Lambrecht i intervjuet.