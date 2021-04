Brasil kutter i miljøbudsjettet

Brasils president Jair Bolsonaro fikk ros av Biden for løftet han kom med i sin tale om å fordoble miljøbudsjettet og innsatsen for å håndheve miljølovgivningen og sette en stopper for ulovlig hogst innen 2030.

Men mindre enn 24 timer senere signerte Bolsonaro årets statsbudsjett, der miljøbudsjettet skjæres kraftig ned. ifølge Reuters.

Mens fjorårets budsjett var på 2,6 milliarder reais, tilsvarende 3,5 milliarder kroner, er årets redusert til 2,0 milliarder reais, tilsvarende 3 milliarder kroner.

Bolsonaros løfter på toppmøtet framsto som en klar kursendring, men mange miljøforkjempere sa at de ville vente med å feire til de så handling.

I 2020 forsvant ytterligere 1,7 millioner hektar regnskog i Brasil, en økning på 25 prosent fra året før.