Indonesisk ubåt trolig tom for oksygen

Ingen tegn eller signaler er oppfattet fra ubåten siden det siste dykket onsdag, og det er frykt for at den er sunket for dypt til at det er mulig å nå fram til den i tide.

24 indonesiske skip og ett fly er satt inn i letingen og har konsentrert seg om et område der oljesøl er observert.

Fredag ankom et australsk krigsskip utstyrt med sonar for å hjelpe til. Et amerikansk Poseidon-fly er ventet lørdag, i tillegg til enda et australsk fartøy og et fartøy fra Singapore som er laget for å redde ubåter.

Ifølge sjefen for Indonesias marine hadde ubåten oksygen bare fram til tidlig lørdag morgen lokal tid (fredag kveld norsk tid).

– Vi trapper opp innsatsen i dag, fram til fristen vi har klokka 3 lørdag morgen, sa marinens talsmann generalmajor Achmad Riad fredag.

Indonesias militære oppdaget torsdag et uidentifisert flytende objekt på mellom 50 og 100 meters dyp som letemannskapene håper kan være den savnede ubåten KRI Nanggala 402.

Den tyskbygde ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag. Kontakten ble brutt kort etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp. Det antas at den bare tåler dybder ned til 500 meter.