Anspent i Merkels allianse etter valg av statsministerkandiat

Kampen om å ta over Angela Merkels plass har ført til en tilspisset politisk strid mellom de tyske søsterpartiene CDU og CSU.

Markus Söder leder bayerske CSU, som er lillesøsteren av de to partiene. Han er en populær politiker, og tidligere i april erklærte han seg som en mulig statsministerkandidat - hvis storesøster CDU var klar for det.

Striden mellom de to ble bitter, men til slutt trakk lederen for Merkels CDU, Armin Laschet, det lengste strået.

Stridsøksen synes imidlertid ikke å være begravet riktig ennå. I et intervju fredag setter Söder spørsmålstegn ved valget.

- Jeg er ikke overbevist om begrunnelsen for kandidaturet hans. Jeg står for modernisering av programmet, sier han til Süddeutsche Zeitung.

- Jeg mener for eksempel at moderne økonomisk politikk må forene både miljømessige og økonomiske hensyn, sa han, og avviste samtidig at han posisjonerer seg for tett opptil De grønne, som stadig vinner terreng i Tyskland.