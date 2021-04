Ghislaine Maxwell erklærer seg ikke skyldig i menneskehandel

Det var forrige sommer at forretningskvinnen Ghislaine Maxwell ble pågrepet, siktet for å ha hjulpet sin ekspartner Jeffrey Epstein med å skaffe til veie mindreårige jenter som ble misbrukt.

I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem. Noen av jentene var så unge som 14 år.

Siden pågripelsen har Maxwell sittet i fengsel i New York i påvente av rettssaken som begynte fredag. Hun erklærer seg ikke skyldig i menneskehandel, melder nyhetsbyåret Reuters.

Epstein, som også var siktet for menneskehandel, ble funnet død på cellen i fengselet i New York i august 2019. Han var tidligere dømt for lignende forhold, og risikerte 45 år i fengsel dersom han ble dømt på ny.

