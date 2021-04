Britisk ankedomstol rydder opp i 20 år gammel rettsskandale

Nå viser det seg at det hele skyldes datafeil hos flere lokale postkontorer. I kjennelsen fredag heter det at det britiske postvesenet visste at det var alvorlige mangler ved påliteligheten til datanettverket Horizon fra systemutvikleren Fujitsu.

Det blir nå slått fast at det var postvesenets ansvar å få rettet opp det som ikke virket.

Mange av de dømte har brukt år, noen av dem hele 20, på å renvaske seg. De har konsekvent hevdet at de økonomiske feildisponeringene skyldtes datasystemet og ikke de ansatte. Mange mistet jobben, ble skilt og måtte selge hus og hjem. Andre måtte sone fengselsstraffer eller fikk betingede straffer.

Fredagens kjennelse vil ventelig føre til en lang rekke erstatningssaker.