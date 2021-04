Vaksinerte Vegas-strippere kan danse litt tettere

Under pandemien ble lysene skrudd av og scenen tømt på strippeklubbene i «syndens by», men fra 1. mai kan de åpne igjen. Mens de generelle reglene er å holde kundene på armlengdes avstand og vel så det – den lokale «coronameteren» er tre fot eller drøyt 90 centimeter – kan noen dansere gå nærmere.

Kravet for den som vil tettest mulig på gjestene er at de kan dokumentere at de har fått minst én vaksinedose for minst 14 dager siden eller den ukentlige coronatesten.

De som er på jobb, er pålagt å gå med munnbind. Det er også anbefalt for gjestene på Las Vegas' strippeklubber.