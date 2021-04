Flyselskaper håper på rask løsning for 737 Max-flyene

USAs luftfartstilsyn FAA opplyste torsdag at de fortsetter arbeidet med å utrede det elektriske problemet som har ført til at flymodellen igjen måtte tas ut av trafikk for få uker siden.

Problemet ble oppdaget under produksjonsprosessen. Fordi koronapandemien har ført til langt mindre flytrafikk enn tidligere, er flyselskapene ikke like alvorlig rammet av at flyene igjen står på bakken.

Boeings 737 Max ble satt på bakken over hele verden våren 2019 etter to ulykker som kostet 346 mennesker livet. Rett før nyttår fikk flytypen igjen klarsignal i USA.