Damaskus har mottatt sine første coronavaksiner

Torsdagens kunngjøring kommer dagen etter at de første coronavaksinene ankom Syrias siste opprørskontrollerte region i Idlib nordvest i landet. Både der og i Damaskus blir vaksinene levert via det FN-ledede Covax-programmet, som skal sikre at også befolkningen i fattige land blir vaksinert mot covid-19.

Vaksinene, som er fra AstraZeneca, ankommer det krigsherjede landet samtidig som en ny smittebølge har ført til overfylte sykehus og helsesentre rundt omkring i landet. Målet er at 20 prosent av landets befolkning skal være vaksinert innen slutten av året.

Syrias helseminister Hassan Ghabbash opplyser at de første dosene skal gå til helsearbeidere, eldre og personer med kroniske sykdommer. Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens barnefond (Unicef) har syriske myndigheter laget en plan som skal bidra til at vaksinene blir likt fordelt utover landet.