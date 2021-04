President Biden klar for å anerkjenne folkemord i Armenia

Dersom Biden faktisk kommer med en slik anerkjennelse vil han være den første amerikanske presidenten som åpent kaller drapene under 1. verdenskrig for folkemord. Biden vil også innfri et av sine valgløfter ved handlingen.

Temaet er svært betent og kan forsure det allerede anstrengte forholdet mellom Nato og Tyrkia. Det hvite hus hadde onsdag ikke orientert Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om saken.

Det er ventet at Biden kan komme med uttalelsen lørdag, årsdagen for at det er 106 år etter at drapene startet.

Det ottomanske riket massedeporterte armenere i perioden 1915 til 1917. Armenia mener at deportasjonen førte til at mellom 1,5 og 2 millioner armenere døde. Tyrkia benekter ikke deportasjonen, men har konsekvent nektet å anerkjenne at det var et folkemord og mener at tallet på omkomne ligger på rundt 400.000.

Den amerikanske kongressen vedtok en tilsvarende anerkjennelse allerede i 2019. I et brev til president Biden onsdag og signert av mer enn 100 av representantene, ba de ham om rette opp i den «skamfulle tausheten fra USAs regjering om det historiske faktum om det armenske folkemordet.»