Mexicanske helsemyndigheter advarer om falske koronavaksiner

Det var det mexicanske legemiddelverket som onsdag opplyste at man i februar fant ut at falske doser av koronavaksinen fra Pfizer-Biontech var blitt omsatt og brukt.

Pfizer skriver i en pressemelding at de også har oppdaget falske vaksiner også i Polen.

– Vi er klar over at det under slike omstendigheter, drevet av hvor enkelt det er å drive netthandel og anonymiteten som internett kan gi, vil det være økt forekomst av svindel, kopier og annen ulovlig virksomhet knyttet til vaksiner og behandling for covid-19, skriver farmasiselskapet.

I Mexico fant myndighetene ved den nordlige grensen mot USA i februar tre tomme vaksineglass, noe kunne tyde på at mellom 15 og 18 personer hadde blitt injisert med den falske vaksinen. Nå går myndighetene i landet ut med advarsel om at det ikke er mulig å kjøpe ekte vaksiner over internett.

Mangelen på vaksiner i Mexico har likevel ført til at mange blir fristet av tilbud om kjøpe vaksine selv eller å reise til USA for å prøve å bli vaksinert der.